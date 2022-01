Stromae en artwork sur le clip de "Carmen"

Inspiré de "L’air de L’amour est un oiseau rebelle" l'aria du premier acte de l'opéra de 1875 Carmen de Georges Bizet, Stromae fait un constat sans appel de notre addiction à Twitter et son influence néfaste sur notre santé mentale.

Les gazouillis de Lary (nom du petit oiseau bleu) nous fait plus de mal que de bien, c'est d'autant plus compréhensible en visionnant le clip dévoilé sur le site Buzzfeed. Une vidéo sous forme d'artwork, réalisée et dessinée par le français Sylvain Chomet (Les Triplettes de Belleville, L’Illusionniste, Attila Marcel).

Dans le diaporama ci-dessous quelques images supplémentaires piochées sur le compte Instagram de l'artiste belge.