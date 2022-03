Les acteurs de la filière touristique se retrouvent à l'aéroport Deauville Saint-Gatien

Du nouveau à l'aéroport Deauville Saint-Gatien! Une grande réunion est organisée ce soir avec notamment une douzaine de tours opérateurs et de nombreuses agences de voyages normandes.

Au total, près de 300 professionnels se retrouvent pour faire le point sur les nouveautés au départ de l'aéroport. Huit nouvelles destinations sont ainsi présentées (Corse, Sardaigne, Sicile, Allemagne, Autriche, Ecosse, Pays Baltes, Pologne, etc).

On va aussi parlé de la nouvelle ligne régulière vers Londres et des pistes à developper pour la suite. Et à l'aéroport Deauville Saint-Gatien, on déborde d'idées !

Ecoutez Christian Fougeray, directeur de la CCI Pays d'Auge et gestionnaire de l'aéroport. Il était l'invité du journal de 18h sur Tendance Ouest.