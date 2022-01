Paris (AFP). Radio France: la grève continue mercredi, CCE extraordinaire imminent

Les syndicats de Radio France ont décidé mardi de continuer la grève mercredi pour le 14e jour consécutif, tandis que la direction annonce la tenue d'un CCE extraordinaire dans quelques jours pour présenter son projet stratégique. A l'issue d'une AG dans la matinée, les syndicats ont décidé de reconduire leur mouvement, entamé le 19 mars, alors que les négociations avec la direction doivent reprendre dans l'après-midi, a précisé un élu CFDT. Une délégation de 200 grévistes se rendra devant l'Assemblée nationale vers 14 heures, a-t-il ajouté. De son coté la direction "va proposer la tenue d'un CCE extraordinaire dans les tout prochains jours, où (le pdg) Mathieu Gallet présentera la note stratégique qu'il adresse au CSA et au gouvernement", comme le lui a demandé la ministre de la Culture Fleur Pellerin, a indiqué une porte-parole. "Dans cette note stratégique, Mathieu Gallet présente son projet et comment il peut être réalisé compte tenu des contraintes budgétaires, avec des recommandations sur ses choix d'économies", a précisé sa porte-parole. Mercredi dernier, Fleur Pellerin a fait savoir qu'elle avait "convoqué" Mathieu Gallet et lui avait demandé de fournir "sous 15 jours des propositions précises et fermes" sur la stratégie du groupe public. Mathieu Gallet avait annoncé mardi aux salariés qu'il envisageait un plan de départs volontaires pour 200 ou 300 salariés seniors. Le PDG souligne régulièrement que Radio France est pris en étau entre la baisse des dotations de l'Etat et des charges croissantes, dont 60% de masse salariale. Le budget 2015 prévoit un déficit de 21,3 millions d'euros, du jamais vu, et le groupe public doit économiser 50 millions d'euros, avait indiqué en début d'année Mathieu Gallet. La semaine dernière, il avait été au centre d'une polémique sur les frais de rénovation de son bureau ainsi que le recrutement, aux frais de Radio France, d'un conseiller en image. "Je comprends que les Français aient été choqués", a commenté mercredi la ministre au Parisien. Elle a aussi rappelé que le gouvernement avait décidé en 2012 de stabiliser la dotation publique à Radio France, alors que le gouvernement Fillon comptait l'augmenter de 13%, soit 87 millions, "sans en prévoir le financement", une "trajectoire folle d'augmentation", selon la ministre. "On peut reformer sans demander plus d'argent aux Français", a-t-elle conclu.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire