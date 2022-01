Tarbes (AFP). Prise illégale d'intérêt: le maire UMP de Tarbes, Gérard Trémège, en garde à vue

Le maire UMP de Tarbes, Gérard Trémège, ainsi que sa compagne et plusieurs autres responsables, ont été placés mardi matin en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des faits présumés de prise illégale d'intérêt, a-t-on appris de source judiciaire. Les enquêteurs s'intéressent notamment à l'octroi de marchés publics par la mairie de Tarbes et à l'achat et la revente de terrains et biens immobiliers par la municipalité. Outre le maire, son adjoint chargé des travaux, Michel Forget, et un architecte, Joris Ducastaing, étaient en garde à vue à Tarbes, sur commission rogatoire du juge d'instruction, a précisé cette source judiciaire. Isabelle Bonis, la directrice de la Société d'économie mixte de construction de la ville de Tarbes et compagne de Gérard Trémège, a aussi été placée en garde à vue, pour la deuxième fois en un an, ainsi que quatre directeurs de services de la municipalité, dont l'ancien directeur général des services Michel Caillaud, selon la même source. Le domicile du maire a par ailleurs été perquisitionné mardi matin jusque vers 10h00, a constaté un correspondant de l'AFP. Les auditions ont lieu dans le cadre de l'information judiciaire qui a été ouverte contre X en septembre 2013, à Pau, au sujet de faits présumés de prise illégale d'intérêt et de recel, ainsi que "d'atteinte à l'égalité des candidats dans les marchés publics (favoritisme)". Début mars 2015, six personnes avaient été placées en garde à vue à la gendarmerie de Tarbes dans cette enquête, dont deux chefs de service de la municipalité. Une douzaine de personnes au total ont été entendues, et certaines perquisitionnées, depuis le début de cette affaire, qui n'a jusqu'à présent jamais débouché sur une mise en examen. L'accélération de l'enquête avait fait dire à Gérard Trémège, peu avant les municipales de mars 2014, qu'il s'attendait à être mis en examen dans le dossier. Pour sa défense, le maire de Tarbes avait crié au complot politicien visant à porter atteinte à son image d'intégrité. Il avait mis en cause son vieil adversaire socialiste Jean Glavany, ainsi que le préfet. M. Trémège avait porté plainte auprès du procureur de la République de Pau "pour violation du secret de l'instruction", en mars 2014, plainte qui a été classée sans suite deux mois plus tard. Député UDF des Hautes-Pyrénées de 1986 à 1988, puis de 1993 à 1995, M. Trémège est maire de Tarbes depuis 2001 et l'a emporté en 2008 contre M. Glavany. Il a été de nouveau réélu en mars 2014. Selon une source proche du dossier, l'enquête concerne les conditions de réalisation de marchés publics mais également la cession d'une maison par la mairie à tout petit prix et qui avait été revendue beaucoup plus cher après avoir été transformée par la compagne du maire. Mme Bonis avait déjà été placée en garde à vue pendant une dizaine d'heures en mars 2014. Son audition par les gendarmes de la section de recherches de Toulouse, en charge de l'enquête, avait porté en particulier sur les conditions dans lesquelles cette maison de Tarbes avait été vendue par la mairie en 2005. Lors d'une conférence de presse en février 2014, M. Trémège avait reconnu que la mairie avait cédé cette maison à une société civile immobilière dont Mme Bonis était actionnaire pour 15.000 euros seulement, car elle était "dégradée". Mme Bonis, architecte, avait ensuite réalisé pour plus de 200.000 euros de travaux dans la maison selon M. Trémège, avant de la revendre 450.000 euros en 2012.

