Lady Gaga avance la sortie de son nouveau hit extrait de l'album "Born this way"

La sortie du single Born This Way, premier extrait du prochain album éponyme de Lady Gaga, a été avancée à vendredi, a annoncé la chanteuse américaine sur son compte Twitter. Initialement prévue deux jours plus tard, la chanson permettra d'introduire son nouvel album Born This Way, attendu dans les bacs le 23 mai prochain.

Le prochain opus de Lady Gaga succèdera à The Fame Monster, vendu à plus de six millions d'exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2009. La chanteuse extravagante interprétera son nouveau single lors de la 53ème cérémonie des Grammy Awards qui se tiendra le 13 février prochain à Los Angeles.

La chanteuse vient aussi de prendre la pose pour la marque de vêtements new-yorkaise Supreme, spécialisée dans la culture skate, a indiqué son styliste Nicola Formichetti sur son blog officiel. Consultants pour de grands noms de l'habillement, le styliste nippo-italien a publié pour l'occasion cinq clichés de l'icône pop dans les vêtements griffés Supreme.