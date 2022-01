Tennis de table : le SPO Rouen reçoit Roanne pour sa dernière à domicile

Voilà le dernier match piège pour le SPO Rouen. Alors que les deux derniers matchs du championnat (contre Nantes et Metz) devraient être des formalités pour les pongistes rouennais, cette dernière rencontre à domicile face à Roanne semble plus difficile à négocier.

Le meilleur joueur du championnat à Roanne

Et pour cause, l'équipe venue de Rhône-Alpes a le profil parfait du trouble-fête. A tel point qu'ils sont récemment venus à bout de Villeneuve, pourtant en course pour une montée en Pro A. Ce soir, les supporters normands vont pouvoir voir à l'oeuvre l'Egyptien Omar Assar, meilleur joueur du championnat, n°11 dans la hiérarchie nationale et 55e joueur mondial. Un adversaire de taille pour les Normands. Omar Assar pourra compter également sur Marc Duran (n°53) et sur André Landrieu (n°103).

Un Wei-Dong Shi attendu

Face à Roanne, Rouen aligne son équipe-type avec Wei-Dong Shi (n°24) qui espère toujours retrouver son meilleur niveau (son dernier match face à Bruille fut rassurant), Jesus Cantero (n°63), monstrueux lors du dernier match et Can Akkuzu (n°69), champion de France junior de retour dans l'équipe.

On l'aura compris, Eric Varin et ses hommes auront fort à faire et devront être au top de leur forme ce soir. D'autant plus que la victoire est absolument capitale si les Normands ne veulent pas voir revenir Villeneuve et perdre au finish leur seconde place qualificative pour les barrages. Villeneuve qui ne devrait pas avoir de problème ce soir, l'équipe affrontant Metz, avant-dernier du championnat.

Pratique. Mardi 31 mars à partir de 18h30, gymnase C.Besson, rue Chanzy.