Abuja (AFP). Présidentielle nigériane: résultats partiels serrés entre Jonathan et Buhari

Le président sortant Goodluck Jonathan et son adversaire Muhammadu Buhari sont donnés très proches lundi, selon les premiers résultats partiels de l'élection présidentielle nigériane, dans huit des 36 Etats que compte la fédération et dans la capitale, Abuja. Le Nigeria, qui compte 69 millions d'électeurs inscrits sur 173 millions d'habitants a voté ce week-end pour élire, outre le président, les 109 sénateurs et les 360 députés du pays le plus peuplé d'Afrique, premier producteur de pétrole et première puissance économique du continent. Selon les premiers résultats transmis en direct à la télévision depuis Abuja lundi après-midi par les délégués de la Commission électorale nationale indépendante (Inec), M. Buhari est pour l'instant donné vainqueur dans cinq Etats, M. Jonathan remportant le scrutin dans les trois autres Etats et dans la capitale fédérale. M. Jonathan bénéficie cependant d'une légère avance --de moins de 20.000 voix-- en nombre de suffrages exprimés. Au Nigeria, le vainqueur doit obtenir, outre le plus grand nombre de suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les deux tiers des 36 Etats de la fédération auxquels s'ajoute le territoire de la capitale fédérale, Abuja. Cette règle a été instaurée afin de s'assurer que tous les présidents élus bénéficient d'un certain soutien au niveau national, dans un pays aux nombreuses fractures ethniques et religieuses. D'autres résultats doivent être annoncés à 19H00 GMT.

