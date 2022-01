Sydney (AFP). François, Barack, Vladimir et les autres: des données sur les grands de ce monde fuitent par erreur (presse)

Les données personnelles de 31 chefs d'Etat et de gouvernement ont été transmises par erreur dans un courriel par un employé des services australiens de l'immigration, a révélé lundi le quotidien britannique The Guardian. L'impair a été commis par un fonctionnaire du ministère de l'Immigration qui a malencontreusement envoyé les numéros de passeport, le contenu des visas et d'autres informations sur les dirigeants présents au sommet du G20 de Brisbane en novembre dernier. Parmi eux, The Guardian cite les présidents américain Barack Obama et russe Vladimir Poutine, le Premier ministre britannique, David Cameron, la chancelière allemande Angela Merkel et le président chinois Xi Jinping. Le président français François Hollande avait également participé à la réunion. Ce sont au total les données de 31 dirigeants qui ont atterri dans la messagerie électronique d'un responsable d'un comité local d'organisation de la phase finale de la Coupe d'Asie de football, qui s'est tenue en Australie en janvier. Selon un porte-parole du ministère, "le manquement a été immédiatement signalé au Bureau du commissaire australien à l'Information" chargé de la protection de la vie privée. "Les données ont été immédiatement effacées par le destinataire (du courrier électronique) et n'ont pas été transmises" à d'autres personnes, a-t-il assuré. Dans un échange entre le ministère et le commissaire australien à l'Information publié par The Guardian, il est précisé que l'expéditeur du courrier avais "omis de vérifier que la fonction d'autoremplissage de Microsoft Outlook avait entré la bonne adresse dans le champ +destinataire+".

