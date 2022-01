A Caen, les vestiges du donjon sont à nouveau bien visibles

Depuis les belvédères des remparts les entourant, on peut désormais voir de manière plus distincte les fondations d’une puissante tour de type anglo-normand, haute à l'origine de près de 30 m et large de 25 m. À la base, ses murs sont épais de plus de 4 m.

"La destruction de cette tour avait été décidée pendant la Révolution française mais ses fondations ont été retrouvées lors de fouilles menées entre 1956 et 1966. Elles témoignent de la puissance de la forteresse au temps des ducs rois (12e s.)", rappelle la municipalité dans un communiqué.

"Ces travaux permettent de retrouver au cœur du Château, depuis le donjon jusqu'à la salle de l'Echiquier, l'ensemble des vestiges du palais/forteresse au temps du roi-duc Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant."