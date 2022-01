Sanaa (AFP). Yémen: pression militaire accrue de la coalition arabe sur les rebelles

Forte du soutien de la Ligue arabe, la coalition conduite par Ryad maintenait lundi une pression militaire extrême sur les forces hostiles au président Abd Rabbo Mansour Hadi, cibles de nouveaux raids aériens dans différentes régions du Yémen, pays frontalier de l'Arabie saoudite. Un sommet arabe, au cours duquel le président Hadi a été conforté dans sa légitimité, a prévenu dimanche à Charm el-Cheikh (Egypte) que l'intervention militaire se poursuivrait jusqu'à ce que les rebelles "déposent les armes". A Ryad, le porte-parole saoudien de la coalition --composée de neuf pays arabes-- a précisé que les "opérations contre les miliciens chiites allaient s'accentuer au cours des prochains jours". "Ils n'auront plus aucun lieu sûr", a prévenu le général Ahmed Assiri à propos des rebelles Houthis et des partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, qui compte de nombreux fidèles au sein de l'armée. Le général Assiri s'exprimait au moment où des avions de la coalition reprenaient une nouvelle série de raids au Yémen, pour la cinquième nuit consécutive. Lundi en milieu de journée, des appareils ont bombardé des positions dans le nord de la capitale Sanaa, a rapporté un correspondant de l'AFP. La coalition a été créée à la demande du président Hadi, mis en grande difficulté la semaine dernière par les rebelles dans le sud du pays, certains s'étant infiltrés dans sons fief d'Aden, où il s'était réfugié après sa fuite de la capitale Sanaa. Les combats à Aden ont fait une centaine de morts depuis le début jeudi de l'offensive aérienne sur le Yémen. A Sanaa, les survols de la coalition ont été entendus toute la nuit, de 21H00 à 05H30 locales. Selon des habitants, des positions rebelles et de la Garde républicaine (pro-Saleh) à Jebel al-Nahdeine, surplombant le palais présidentiel, ont été touchées. A l'entrée sud de la capitale, un camp de la Garde républicaine a également été visé, selon des témoins. Ailleurs au Yémen, des radars et des batteries de missiles sol-air ont été aussi pris pour cible, dans les environs de Marib (140 km à l'est de Sanaa), selon des sources de l'administration locale. Et dans l'ouest, un camp d'unités de la défense anti-aérienne a été visé dans la ville de Hodeida, ainsi que plusieurs positions militaires à Mokha, localité portuaire située plus à sud, selon des habitants. - "Nous allons y arriver" - "L'objectif final de l'opération est de réinstaller un gouvernement légitime et relancer le processus politique. Nous allons y arriver", a commenté un diplomate du Golfe pour souligner la fermeté de la coalition. Entre-temps, les évacuations de ressortissants étrangers se poursuivaient lundi, Pékin annonçant avoir envoyé des navires militaires pour aider à l'évacuation des Chinois du Yémen, "en raison de la détérioration de la situation". Parallèlement à l'offensive militaire, les forces hostiles au président Hadi, actuellement réfugié en Arabie saoudite, subissent également des pressions diplomatiques. Ahmed Ali Saleh, fils du président déchu, a ainsi été limogé de son poste d'ambassadeur aux Emirats arabes unis par le président Hadi "à la demande" d'Abou Dhabi, ont indiqué lundi des diplomates du Golfe. Ali Abdallah Saleh, président de 1978 à 2012, est considéré comme l'artisan de la montée en puissance des Houthis contre lesquels son régime avait pourtant mené six guerres. Il s'est allié à la rébellion, à la suite de son départ forcé du pouvoir il y a trois ans sous la pression de la rue et une médiation des monarchies du Golfe. Début mars, le parti de l'ex-président a organisé des manifestations à Sanaa pour demander que son fils Ahmed soit candidat à une élection présidentielle anticipée. Partis de leur fief à Saada (nord), les Houthis, soutenus par l'Iran chiite et issus de l'importante minorité zaïdite, ont déferlé sur Sanaa en septembre et conquis depuis la capitale ainsi que de vastes régions dans le centre et l'ouest du Yémen. Le conflit est en train de prendre une dimension régionale et confessionnelle, provoquant notamment des tensions entre l'Iran à majorité chiite et la Turquie à majorité sunnite.

