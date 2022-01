20ème nuit du blues au Zénith de Caen et vos sorties club

Votre soirée concert

Ce vendredi soir c'est la 20ème nuit du Blues au Zénith de Caen. Comptez 18 euros la place.

Dans vos clubs

Le Dj Jon Rocca vous accompagne de 23h à 7h00 aux Planches à Deauville.

A l'Apocalypse New à Hambye ce samedi c'est la XXL Party et dimanche la J&B Party avec entrée offerte aux hommes avant 00h30 et pour les filles avant 1h30.

Au Skull Club à Torigny sur Vire vos Deejays de la région se réuniront pour vous faire bouger tout au long de la nuit.

Au rendez vous :

- Dj Mike One

- Dj Gun

- Dj Phéno Mène

- Dj So Fresh So Clean

- Dj Kirikoo

- Dj Jimstyle

C'est gratuit pour les filles jusqu'à 2h00.

Soirée chocolatée à l'Aston Club route de Brix pour la Pâques Party.

Au Plan B à Males soirée It's Works au lieu dit les Margottières.

Enfin c'est la Saturday Night Teuf au O'Donnell's Irish Pub à Caen.