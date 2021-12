Paris (AFP). Elections départementales: second tour - EN DIRECT

15:37 GMT - EN DIRECT - Plus de 40 millions d?électeurs sont ce dimanche conviés aux urnes, pour le second tour des élections départementales, où la gauche craint d'abandonner de 20 à 40 départements à la droite, le Front national espérant de son côté en gagner un ou deux. Le taux de participation en métropole s'élevait à 17h00 à 41,94%, soit près de six points de plus qu'au deuxième tour du scrutin cantonal de 2011 à la même heure (36,2%).Ce taux de votants est en revanche inférieur d'un point à celui enregistré dimanche dernier, au premier tour (42,98%). Au total, 149 cantons ayant été pourvus dès dimanche dernier, le scrutin n'en concerne plus que 1.905 sur 2.054. Après un premier tour marqué par une abstention importante (49,83%), quoiqu'un peu plus faible qu'attendu, la gauche table sur un sursaut de ses électeurs pour éviter une débâcle, à savoir la perte de plus de la moitié des 61 départements qu'elle administre. La semaine dernière, l'alliance UMP-UDI a totalisé 28,7% des suffrages contre 21,5% aux binômes comptant au moins un socialiste et 25,2% pour le FN. Les bureaux de vote, qui ont ouvert à 08H00 en métropole, le resteront jusque 18H00, voire 19H00 dans les villes moyennes et même 20H00 à Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse et en région parisienne.

