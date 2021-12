Lausanne (AFP). Nucléaire iranien: un brin d'optimisme dans la dernière ligne droite

Les grandes puissances et Téhéran négociaient frénétiquement samedi à Lausanne pour tenter de parvenir à un accord sur le nucléaire iranien avant la date butoir du 31 mars, plusieurs négociateurs faisant preuve d'un certain optismisme sur la possibilité de résoudre les derniers problèmes. Dans un de ces brusques changements de tonalité qui marquent le feuilleton de ces négociations le négociateur iranien Mohammad Javad Zarif a jugé possible que "tous les problèmes puissent être résolus". La veille encore, les négociateurs des deux camps avaient fait état de discussions très "difficiles" et de nombreux points de blocage. "Je pense que nous avons fait des progrès", a déclaré samedi M. Zarif, tout en exhortant ses partenaires occidentaux à "prendre des décisions". "Nous avançons et je pense que nous pouvons faire les progrès nécessaires pour résoudre toutes les questions et commencer la rédaction d'un texte qui deviendra un accord final", a-t-il affirmé, après s'être entretenu séparément avec ses homologues allemand Frank Walter Steinmeier et français Laurent Fabius. Ce dernier ne s'est pas montré aussi optimiste, se contentant de répondre "on travaille" et "on essaye d'avancer" aux journalistes qui le pressaient de questions après sa rencontre avec l'Iranien. "Nous n'avons jamais été aussi près d'un accord, toutefois nous avons toujours des points critiques à résoudre, mais nous travaillerons dans les prochaines heures et ce week-end pour essayer de combler les fossés", a déclaré la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, en arrivant à Lausanne samedi soir. Et selon le chef des négociateurs russes, Serguei Ryabkov, cité par l'agence Ria-Novosti, "les chances (de parvenir à un accord) sont de plus de 50%". "Si les négociations échouent, ce ne sera pas un prétexte pour changer tout le système des négociations. Nous avons accumulé tellement de travail qu'il serait impardonnable de tout perdre", a-t-il ajouté, rappelant que la date limite pour un accord final était le 30 juin. Les pays du P5+1 (États-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie, Chine et Allemagne) et l'Iran sont censés aboutir d'ici mardi à une entente de principe sur le nucléaire iranien, avant un accord final qui comprendrait tous les détails techniques d'ici le 30 juin. - Levée des sanctions, recherche et développement - L'objectif de l'accord recherché est de s'assurer que l'Iran ne cherchera pas à se doter de la bombe atomique, en échange d'une levée des sanctions internationales asphyxiant son économie. "Sur les questions techniques, les positions se sont rapprochées", a fait valoir un négociateur iranien, Behrouz Kamalvandi, rendant compte des entretiens entre le chef de l'organisation iranienne de l'Energie atomique, Ali Akbar Salehi, et le secrétaire américain à l'Energie Ernest Moniz. Mais la levée des sanctions et la question de la recherche et du développement dans le domaine nucléaire sont les deux principaux sujets qui posent encore problème, ont affirmé séparément des diplomates iraniens et occidentaux. Téhéran demande la levée de toutes les sanctions internationales, particulièrement les mesures onusiennes, alors que pour les pays occidentaux cela ne peut se faire que graduellement. Téhéran insiste également pour pouvoir faire de la recherche et du développement notamment afin d'utiliser à terme des centrifugeuses plus modernes et plus puissantes pour enrichir l'uranium. Mais les pays occidentaux et Israël estiment que le développement à terme de telles centrifugeuses permettra à l'Iran de réduire le "breakout", temps nécessaire pour avoir suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer une bombe atomique. - "Le dénouement commence" - Les chefs de la diplomatie chinoise et russe sont attendus dimanche pour se joindre aux pourparlers de Lausanne, même si la venue du dernier n'a pas été officiellement confirmée. Pour Ali Vaez, expert à l'International Crisis Group, "il n?y a aucun doute que l?arrivées des ministres des Affaires étrangères est un signe que nous sommes proches de la ligne d?arrivée, et habituellement quand on s?approche de la ligne d?arrivée cela devient plus difficile. Les discussions sur la corde raide vont continuer jusqu?à la dernière minute", a-t-il dit à l'AFP. "Le dénouement commence", a lancé le chef de la diplomatie allemande Frank Walter Steinmeier, estimant que, comme pour un sommet de montagne, "les derniers mètres sont les plus difficiles et les plus décisifs".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire