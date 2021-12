Lausanne (AFP). Nucléaire iranien: rencontre Kerry-Fabius-Steinmeier à Lausanne

Le secrétaire d'Etat américain, John Kerry, doit rencontrer ses homologues français et allemand à la mi-journée à Lausanne pour parler du dossier nucléaire iranien, a annoncé samedi un responsable américain. "M. Kerry doit rencontrer M. Fabius et aura un déjeuner de travail avec les ministres français et allemand des Affaires étrangères", a-t-il dit, précisant que M. Kerry rencontrera également son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif. "Nous attendons les autres ministres du P5+1 ce week-end en fonction de leur programme", selon cette source. Le groupe du P5+1 comprend les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, la France et l'Allemagne. Selon l'agence chinoise Xinhua, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, devrait arriver dimanche dans la ville suisse. Sergueï Lavrov (Russie) et Philip Hammond (Royaume-Uni) sont également attendus ce week-end. L'Iran et les grandes puissances tentent d'arracher avant le 31 mars un compromis sur le nucléaire, dossier qui empoisonne les relations internationales depuis le début des années 2000.

