Abuja (AFP). Nigeria: ouverture des bureaux de vote pour la présidentielle

La commission électorale a annoncé l'ouverture des bureaux de vote samedi au Nigeria, où les électeurs doivent choisir leur prochain président, au cours d'une élection considérée comme la plus serrée de l'histoire du pays le plus peuplé d'Afrique. "Les bureaux de vote ont ouvert. Les inscriptions ont commencé", a déclaré le porte-parole de la Commission électorale indépendante (Inec), Kayode Idowu, à l'AFP. Le vote se déroule en deux temps au Nigeria. Tout d'abord, les assesseurs procèdent à la vérification des inscriptions sur les listes dans la matinée, et les électeurs doivent revenir ensuite voter à partir de 13h30 (12H30 GMT). Peu après l'horaire d'ouverture officiel (8h locales, 7h00 GMT), des journalistes de l'AFP à Kano (nord), Lagos et Abuja ont cependant constaté que dans de nombreux bureaux, des responsables de l'Inec n'avaient pas encore été déployés et le matériel électoral n'avait pas encore été distribué. Le président sortant, Goodluck Jonathan, brigue un second mandat, face à l'ancien général Muhammadu Buhari, son principal adversaire et le candidat d'une opposition plus unie que jamais. Des élections législatives ont également lieu samedi au Nigeria, qui compte 68,8 millions d'électeurs inscrits --sur 173 millions d'habitants. Samedi matin, de longues files d'attente se sont formées formées devant les bureaux de vote, un peu partout dans le pays. Certains électeurs ont même raconté avoir passé la nuit sur place.Dans la mégalopole de Lagos, d'habitude embouteillée jour et nuit, les rues étaient désertes, samedi matin, à cause d'une interdiction pour les véhicules de circuler pendant toute la durée du vote. Des barrages de police et de soldats étaient érigés sur les grandes artères de la ville. Dans un pays où les dissensions politiques attisent souvent les tensions religieuses, le duel entre le chef de l'Etat sortant, un chrétien du Sud, et M. Buhari, un musulman du Nord, fait redouter des violences politiques.

