Versailles (AFP). Versailles: un instituteur écroué pour viols sur une fillette de son entourage

Un instituteur des Yvelines de 63 ans a été mis en examen jeudi à Versailles et écroué, soupçonné de viols et d'agressions sexuelles commis hors du cadre scolaire sur une fillette de son entourage familial, dans le Rhône, a-t-on appris vendredi de sources concordantes. Les faits présumés se sont déroulés entre 2011 et 2012 dans le Rhône, "au sein de son cercle familial élargi", a précisé une source proche de l'enquête. La famille de la fillette, née en 2005, avait porté plainte récemment, "au cours de ces derniers mois". L'enseignant, qui était toujours en activité avant son interpellation, est mis en examen pour "viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans" et "détention d'images pédopornographiques", a indiqué le parquet de Versailles. Interpellé par les gendarmes des Yvelines à son domicile d'Orgeval, le professeur des écoles est passé aux aveux lors de sa garde à vue, selon cette source. Les investigations vont se poursuivre, sous l'autorité d'un juge d'instruction. L'auteur présumé des agressions n'est "pas connu pour des faits similaires", a précisé une source proche de l'enquête. Mercredi, un directeur d'école de 45 ans avait été mis en examen et placé sous mandat de dépôt pour des viols et agressions sexuelles sur des enfants scolarisés dans son établissement de La Tour-du-Pin (Isère). Neuf plaintes de parents d'élèves, correspondant à deux garçons et sept filles âgés de 6 à 7 ans, tous scolarisés dans la classe de CP du directeur, père de famille, ont été enregistrées par la justice. Depuis, des parents de 14 élèves de l'école primaire ont signalé de nouveaux faits potentiels aux enquêteurs.

