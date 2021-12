Paris (AFP). Climat: à Paris, un mini-sommet avant l'heure des villes européennes

Paris a lancé jeudi avec une trentaine de villes françaises et européennes une initiative commune sur le climat, avec l'ambition de mettre en avant le rôle "central" des métropoles dans la lutte contre le réchauffement climatique, à quelques mois de la tenue de la Conférence COP 21. Les maires et représentants des villes présentes vont adopter en début d'après-midi à l?Hôtel de Ville une déclaration dans laquelle elles s'engageront à "réduire d'au moins 40% (leur) gaz à effet de serre d'ici 2030", un objectif en ligne avec la feuille de route de l'Union européenne. Les maires de Rome, Athènes, Bruxelles, Bucarest, Genève, Lisbonne, Madrid, Sofia, Stockholm, Varsovie, Vienne, Lyon et Bordeaux étaient notamment présents à l'Hôtel de Ville, ainsi que le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, et le commissaire européen à l'Energie Miguel Arias Canete. Pour mettre en ?uvre cet engagement, les Villes s'efforceront de coordonner leurs investissements publics, en achetant de manière groupée ou en investissant ensemble dans des biens publics et des services verts, selon le texte de la déclaration. Le président de la République François Hollande, arrivé en fin de matinée à l'Hôtel de Ville, a salué l'initiative de la maire de Paris, Anne Hidalgo (PS), et des mairies européennes. "Vous, vous êtes ici à Paris comme si vous aviez fait la conférence avant l'heure, et je vous en remercie", a-t-il déclaré. "Le rôle qui est le vôtre, métropoles européennes () c'est de montrer qu'il est possible de vivre, et de vivre bien dans de grandes agglomérations, et avec un modèle urbain qui permet de répondre aux exigences de la lutte contre le réchauffement climatique", a-t-il souligné. "Je vous demande de vous mobiliser autant qu'il sera possible pour que la pression puisse être exercée autant que nécessaire", afin de contribuer à un "accord global différencié et contraignant" en décembre prochain, a-t-il dit. M. Hollande a appelé les villes à apporter leur "contribution", dans la perspective de la COP 21, en "faisant l'évaluation de toutes les bonnes pratiques", en coopérant avec les villes en développement, et en donnant une orientation plus écologique à leurs investissements. - Dix milliards d'euros - "Je sais aussi l'ampleur des investissements que vous consacrez. Vous ouvrez des marchés considérables, qu'on estime à dix milliards d'euros, et vous représentez plus de 60 millions d'habitants, et une production sur vos territoire qui est équivalente à 2.000 milliards d'euros. C'est dire ce que vous représentez et l'importance de la commande publique", a dit M. Hollande, en s'engageant à traduire "dans les meilleurs délais" dans la législation française la directive du 26 février 2014 qui encourage la constitution de groupements de commande publique entre municipalités européennes. Ces commandes publiques groupées pourront dans un premier temps concerner les bennes électriques, l'achat de véhicules municipaux électriques et hybrides, l'achat d'électricité verte, a précisé à l'AFP l'entourage de la maire de Paris. "La Ville a travaillé avec la Commission européenne pour rendre possible le groupement de commandes de villes européennes, sur le même principe que ce qui existait déjà pour les zones transfrontalières", a expliqué cette source. Dans son propos introductif, la maire de Paris a mis en exergue le rôle central qu'ont à jouer les métropoles contre le changement climatique. "Pour se convaincre que le défi climatique est bien un défi local, il suffit de rappeler que d?ici à 2050, les villes accueilleront les 2/3 de l'humanité et émettront 70% des rejets de gaz carbonique", a-t-elle souligné. "Ensemble nous pouvons faire levier pour inciter les industriels à développer des filières propres à l'image de ce que nous avons fait ici à Paris avec Autolib' et dont vous avez pu apprécier, en venant ici ce matin, la très belle efficacité", a-t-elle affirmé. Les invités de la mairie de Paris étaient en effet arrivés jeudi matin à l'Hôtel de Ville à bord des véhicules électriques du groupe Bolloré. Plus de 6.000 villes européennes se sont engagées à travers la Convention des maires à réduire d'au moins 20% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, rappelle la déclaration.

