Basket : large succès pour l'USO Mondeville

Appliquées en défense et inspirées en attaque, à l'image de l'Américaine Courtney Hurt (34 points et 43 d'évaluation), l'USOM a regoûté à la victoire dans la salle d'Arras. De bon augure avant la réception de Calais à la halle Bérégovoy ce samedi 28 mars. "Pour les quatre derniers matchs de la saison, l'objectif est simple, on veut faire 4 sur 4, confiait l'entraîneur Romain L'Hermitte avant de prendre la route pour Arras. On le mérite car on fait une belle saison, on veut la finir sur une bonne note."