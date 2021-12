Lycée Sembat : du théâtre et de la LSF en option

Ici pas de série Littéraire, mais une série Économique et Sociale, deux séries scientifiques, et une série Sciences et technologie industrielle pour un développement durable. Si les spécialités diffèrent selon les séries, des sciences politiques et sociales pour les ES, en passant par les sciences de l'ingénieur pour les S, des options peuvent être choisies dès la seconde, quelle que soit la filière.

Trois options

L'établissement propose aux lycéens trois options différentes. "La première, très classique, est proposée par de nombreux établissements ; il s'agit du latin", explique Gildas Le Hir, proviseur du lycée Sembat.

Les deux autres options ont l'avantage d'être plus originales. "L'option théâtre, qui rajoute trois heures sur l'emploi du temps des élèves, consiste à offrir aux élèves une culture théâtrale." Des cours encadrés par des artistes en résidence à l'atelier 231.

Dernière option encore plus rare, la langue des signes française (LSF). "Les cours, encadrés par des professeurs sourds et muets sont destinés aux élèves sourds qui ont intégré nos classes, mais également aux élèves entendants souhaitant se former à cette langue", précise le proviseur. Une option qui séduit une vingtaine d'élèves par niveau.