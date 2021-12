Paris (AFP). Crash A320: la piste terroriste pas privilégiée selon Royal

"Toutes les hypothèses sont envisageables, l'enquête est en cours, à ce stade on ne peut rien dire de plus", a souligné la ministre, qui s'était rendue dans la journée de mardi sur le lieu de la catastrophe de l'Airbus A320 près de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence). Interrogée à propos de l'hypothèse d'un acte terroriste, la ministre a répondu: "Ce n'est pas la piste qui est privilégiée aujourd'hui". Mme Royal a par ailleurs confirmé que la boîte noire retrouvée sur les lieux du drame était bien "l'enregistreur phonique, ce n'est pas encore la boîte noire des paramètres techniques". "On saura dans la journée quel est le degré possible d'exploitation de cette boîte noire", a-t-elle précisé. L'Airbus 320 de la compagnie allemande Germanwings, avec à son bord 150 personnes (144 passagers et six membres d'équipage), s'est écrasé mardi matin dans le sud des Alpes.

