Tokyo (AFP). Hécatombe de thons dans un populaire aquarium de Tokyo

Des dizaines de thons de différentes espèces nageant dans un même espace d'un populaire aquarium de Tokyo sont morts subitement ces dernières semaines, une hécatombe qui laisse le personnel totalement incrédule. "Ce lieu particulier réservé aux thons existe depuis l'ouverture du site en 1989, mais nous n'avons jamais connu de tels décès massifs", a expliqué un porte-parole mercredi. L'avant-dernier spécimen a été découvert mardi flottant dans la vaste enceinte en forme de beignet qui était autrefois le lieu de vie de quelque 160 poissons à Tokyo Sea Life, un complexe de présentation de la faune marine très couru. "Avant sa mort inexpliquée, il avait foncé deux fois dans le mur synthétique et s'était brisé l'épine dorsale, ce qui est regrettable mais pas très inhabituel pour le thon enfermé dans un réservoir", a précisé un porte-parole. La raison de la disparition subite des thonidés, à l'exception d'un, reste totalement mystérieuse. Les chercheurs étudient un éventail de possibilités, y compris un problème relatif à l'éclairage de la cuve et d'autres facteurs qui pourraient avoir causé du stress. N'est pas non plus exclue l'hypothèse de la présence d'une substance toxique dans l'eau. Le réservoir de 2.200 tonnes de 30 mètres de diamètre était peuplé de 69 thons rouges et 90 thons d'autres espèces. En décembre, sa population a soudainement commencé à se réduire au point qu'il ne restait déjà plus que 30 poissons encore en vie mi-janvier. "Un examen a certes montré la présence d'une sorte de virus chez certains des thons morts, mais pas d'un type généralement fatal dans les élevages de poissons".

