Rouxmesnil-Bouteilles. Le salon du chiot et du chatons à Dieppe

Le deuxième salon du chiot et de quelques chatons a lieu week-end, samedi 1 et dimanche 2 juillet 2017, à Dieppe (Seine-Maritime). C'est sur l'hippodrome de Rouxmesnil-Bouteilles. Le salon accueille exclusivement des éleveurs français (pour bénéficier d'une garantie de conformité). 150 animaux sont présentés au public avec une quarantaine de races de chiens représentées. De quoi trouver sur un même lieu une grande diversité de races pour pouvoir comparer. Avant de faire son choix, il faut se poser quelques questions : quelle taille de chien, quel caractère, etc… Ecoutez la réponse de Gwenaël Quéré, le dirigeant de Ioupsi et Joke, l'organisateur :

Aux côtés des éleveurs, le public peut retrouver d'autres stands : accessoiriste, fabricant d'aliment ou encore restauration rapide.

Le salon du chiot et de quelques chatons – 1 et 2 juillet sur l'hippodrome de Dieppe à Rouxmenil-Bouteilles – ouverture de 10h à 19h30 – entrée à 3 euros 50

