Washington (AFP). Obama exprime son désaccord avec Netanyahu sur le fond

Barack Obama a assuré mardi que les désaccords qu'il a avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur le processus de paix avec les Palestiniens relevaient de questions de fond et non d'un problème de personne. "Il s'agit de trouver le moyen de résoudre un problème politique épineux aux conséquences cruciales pour les deux pays et la région entière", a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse. Les propos de M. Netanyahu, qui avait dit son opposition à la création d'un Etat palestinien lors de sa dernière campagne électorale, avaient exaspéré la Maison Blanche, partisane d'une solution à deux Etats. Depuis, le Premier ministre israélien a nuancé ses déclarations, mais Barack Obama juge tout de même que cet épisode est très révélateur des différences d'approche des deux alliés. "J'ai une relation de travail avec le Premier ministre" israélien, a déclaré M. Obama lors d'une conférence de presse commune avec son homologue afghan Ashraf Ghani à la Maison Blanche. "Il représente les intérêts de son pays de la manière qu'il estime nécessaire, et je fais de même. La question ne porte pas sur la relation de dirigeant à dirigeant", a-t-il expliqué. "Nous pensons que (la solution à) deux Etats est ce qu'il y a de mieux pour la sécurité d'Israël, les aspirations des Palestiniens et la stabilité régionale", a-t-il poursuivi. "C'est notre opinion et le Premier ministre Netanyahu a une approche différente".

