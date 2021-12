Seyne-les-Alpes (France) (AFP). Crash d'un A320 allemand dans les Alpes, vraisemblablement 150 morts

Un Airbus A320, avec 150 personnes à bord, d'une filiale low cost de la compagnie allemande Lufthansa, s'est écrasé mardi dans une zone très difficile d'accès du sud des Alpes, où il n'y a quasiment aucun espoir de trouver des survivants. L'avion, qui effectuait une liaison entre Barcelone (Espagne) et Düsseldorf (Allemagne) pour la compagnie Germanwings, transportait 144 passagers et six membres d'équipage, ce qui en ferait la pire catastrophe aérienne sur le territoire français depuis plus de 30 ans. Il s'est écrasé entre Digne et Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence), dans la vallée de la Blanche, loin de toute habitation ou route d'accès. Une des boîtes noires de l'appareil a été retrouvée et va être transmise au Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), chargé des investigations techniques lors des accidents d'avions. "Pour l'instant, il n'y a aucune trace décelée d'une personne ayant survécu au crash", a assuré vers 16H00 à Seyne-les-Alpes le général David Galtier, qui dirige la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur place, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a souhaité rester prudent, en l'état des recherches et de l'enquête, indiquant vers 16h30 à la presse: "Il y a peu d'espoir qu'il y ait des survivants". - Hollande, Merkel et Rajoy sur place mercredi - Une chapelle ardente et un PC opérationnel ont été installés à Seyne-les-Alpes. Sur un grand pré servant d'aérodrome dans ce village fortifié, réputé comme centre de vol à voile, une dizaine d'hélicoptères ont décollé pour se rendre sur la zone du crash. Plus de 300 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, et autant de militaires de la gendarmerie, selon le ministre de l'Intérieur, qui a évoqué des "moyens exceptionnels d'enquête et de secours". Le survol du secteur a été interdit par arrêté préfectoral. Selon les premières informations de Germanwings, il y avait 67 Allemands à bord, dont une quinzaine d'adolescents rentrant d'un séjour linguistique, selon une source espagnole. La vice-présidente espagnole a évoqué "45 passagers (qui) portaient des noms de famille espagnols". Aucune cause du crash n'était immédiatement connue. "A ce stade, aucune hypothèse ne peut bien sûr être écartée", a dit le Premier ministre Manuel Valls. L'avion, qui avait 25 ans mais avait subi une grosse révision "à l'été 2013" d'après la compagnie, était visiblement bien trop bas. Il s'est écrasé vers 1.500 mètres, dans une zone où les sommets culminent à 3.000 mètres. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a indiqué avoir déclaré le vol en détresse à 10H30, alors qu'elle n'avait plus aucun signal radar de l'avion ni contact avec l'équipage, qui n'a pas lui-même émis de message de détresse. Le secrétaire d'Etat aux Transports Alain Vidalies a souligné les difficultés d'accès dans "une zone enneigée, inaccessible par des véhicules". "Les conditions météo n'étaient pas spécialement mauvaises", a-t-il ajouté. François Hollande a téléphoné à la chancelière allemande Angela Merkel, "bouleversée", qu'il accueillera mercredi sur les lieux de la catastrophe, de même que le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. Le président a également reçu le roi d'Espagne Felipe VI, qui entamait mardi une visite à Paris, finalement annulée en raison de la catastrophe. Manuel Valls a pour sa part suspendu pour 24 heures sa campagne pour le second tour des élections départementales. - Washington et Moscou offrent leur aide -

