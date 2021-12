Seyne-les-Alpes (France) (AFP). Crash de l'A320: une boîte noire a été retrouvée

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé qu'une boîte noire avait été retrouvée mardi, après le crash d'un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings dans les Alpes-de-Haute-Provence. "Une boîte noire a été retrouvée et va être transmise aux services d'enquête", a déclaré à des journalistes M. Cazeneuve, à Seyne-les-Alpes, à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau du site où s'est écrasé l'avion, à 1.500 m d'altitude. "Cette boîte noire va être exploitée dans les heures qui viennent, elle va permettre de faire avancer l'enquête. En attendant, la zone de l'accident est sécurisée", a ajouté le ministre. M. Cazeneuve a par ailleurs souligné que les services de l?État s'efforçaient d'assurer "dans les meilleures conditions l'accueil des familles qui veulent venir sur site". Un Airbus A320, avec 150 personnes à bord, d'une filiale low cost de la compagnie allemande Lufthansa, s'est écrasé mardi dans le sud des Alpes, dans des circonstances qui laissent très peu d'espoir de trouver des survivants. L'avion, qui effectuait une liaison entre Barcelone (Espagne) et Düsseldorf (Allemagne) pour la compagnie Germanwings, transportait 144 passagers et six membres d'équipage, ce qui pourrait en faire la pire catastrophe aérienne sur le territoire français depuis plus de 30 ans.

