Paris (AFP). Crash A320: Hollande accueillera Merkel et Rajoy sur les lieux de la catastrophe mercredi

François Hollande accueillera la chancelière allemande et le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy mercredi après-midi "sur les lieux de la catastrophe" du crash de l'A320 de la compagnie allemande Germanwings, a-t-on appris mardi auprès de l'Elysée. "Le président de la République accueillera la chancelière Angela Merkel et le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy demain (mercredi) après-midi", a-t-on déclaré de même source. Mme Merkel avait annoncé un peu plus tôt son intention de se rendre dans les Alpes françaises.

