Carnaval étudiant de Caen : allez-y en train !

L'offre est unique : 12€ l’aller-retour en train ou autocar TER depuis les gares de Basse-Normandie, de Rennes ou de Dol-de-Bretagne à destination de Caen.

Le jeudi 2 avril, le carnaval étudiant de Caen, dont le cortège partira à 16h30 de la fac, doit rassembler près de 25 000 personnes.

A l'occasion de cet événement, Tendance Ouest et la Ville de Caen co-organise un grand concert gratuit avec Sinsemilia en tête d'affiche.

Pratique. Billets en vente au guichet et sur le site TER www.ter-sncf.com/basse_normandie. Validité : aller le 2 avril et retour le 2 avril ou aller le 2 avril et retour le 3 avril