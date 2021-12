Lyon (AFP). Directeur d'école soupçonné de viols: l'administration ignorait son passé

L'inspection d'académie de l'Isère ignorait tout de la condamnation pour détention d'images pédophiles ayant frappé le directeur d'une école primaire de Villefontaine (Isère), en garde à vue depuis lundi pour des soupçons de viols sur mineurs. "Il n'y avait rien dans son dossier concernant cette condamnation, on l'a découvert hier (lundi, ndlr), a déclaré mardi à l'AFP l'inspectrice d'académie de l'Isère, Dominique Fis, qui s'est rendue mardi matin à l'école primaire du Mas de la Ras. "On a rencontré quelques parents, ils sont sous le choc, tout comme l'équipe enseignante", a-t-elle ajouté. Ce père de famille de 45 ans avait été interpellé lundi matin, soupçonné d'avoir imposé "par surprise" des fellations à au moins deux de ses élèves dans le cadre de ce qu'il appelait "un atelier du goût", durant lequel les enfants les yeux bandés, devaient identifier des "choses" que l'enseignant leur faisait goûter. Les faits qui se seraient produits entre décembre et mars 2015 avaient été dénoncés par deux élèves dont les parents avaient alerté les gendarmes. Or, le suspect, qui nie les faits, avait déjà été condamné en 2008 pour recel d'images à caractère pédopornographiques, à six mois de prison avec sursis, avec obligation de soins et mise à l'épreuve. Toutefois, aucune interdiction d'exercer un travail avec les enfants n'avait alors été prononcée. L'inspectrice d'académie a par ailleurs dit ignorer si le directeur était fiché au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). "On n'a pas eu d'informations sur ce fichage", a-t-elle dit.

