Paris (AFP). Le roi d'Espagne Felipe VI entame une visite d'Etat en France

Le roi d'Espagne Felipe VI entame mardi une visite d'Etat de trois jours en France, où il inaugurera avec François Hollande une grande exposition consacrée à Velasquez au Grand Palais et prononcera, plus de 20 ans après son père Juan Carlos, un discours devant l'Assemblée nationale. Il s'agit de la première visite d'Etat du souverain en France, où il avait déjà effectué un bref déplacement le 22 juillet, un mois après son accession au trône consécutive à l'abdication de Juan Carlos. Accompagné de son épouse Letizia, Felipe VI, âgé de 46 ans, sera officiellement accueilli mardi midi aux Invalides par le Premier ministre Manuel Valls, avant de traverser la Seine pour se rendre à l'Elysée escorté, comme tous les hôtes royaux, par la Garde républicaine à cheval. Après un entretien avec le chef de l'Etat, le couple royal inaugurera en sa compagnie au Grand Palais la première grande exposition rétrospective consacré au peintre Diego Velasquez, au Grand Palais, avant un dîner d'Etat à l'Elysée. Devant l??uvre du "peintre des peintres", comme l'avait surnommé Edouard Manet, les deux dirigeants auront l'occasion de célébrer "la vitalité des liens culturels et artistiques entre la France et l'Espagne", soulignée par l'entourage du président de la République. Quelques jours plus tard, le 28 mars, une antenne du centre Georges Pompidou doit être inaugurée à Malaga (Andalousie). - 'Plus ultra' - D'autres étapes "symboliquement et politiquement très importantes", selon les proches du président, marqueront la visite. Mercredi, le roi et la reine seront reçus à l'Hotel de Ville par le maire de Paris, Anne Hidalgo - d'origine espagnole comme M. Valls - avec laquelle ils inaugureront un jardin en l'honneur "des combattants de la Nueve", ces Républicains espagnols qui participèrent à la Libération de la capitale au sein de la célèbre 2e division blindée. Mais surtout, après avoir déjeuné avec le Premier ministre et rencontré les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est en français que Felipe VI prononcera un discours au Palais Bourbon, comme le fit le 7 octobre 1993 Juan Carlos, qui fut le premier souverain étranger à s'exprimer devant les députés. Le roi s'inscrit ainsi "dans la démarche initiée par son père pour manifester une nouvelle fois l'intensité et la confiance des liens qui unissent la France à l'Espagne", souligne l'entourage de M. Hollande, mettant en exergue des "convergences de vue" nombreuses entre les deux pays, sur les grands sujets internationaux (Ukraine, Mali, Centrafrique) Alors que l'Espagne est l'un des tout premiers partenaires commerciaux de la France, la visite royale comportera également un volet économique, avec en particulier la participation du roi jeudi à un forum d'entreprises à l'OCDE. Selon le ministère espagnol des Affaires étrangères, la France est le second client et le premier fournisseur de l?Espagne. Plus de 460 entreprises françaises sont établies en Espagne employant directement 280.000 personnes, tandis que 500 entreprises espagnoles sont installées dans l'Hexagone avec à la clé 70.000 emplois directs. "La relation bilatérale est excellente dans tous les domaines", se félicite-t-on à Paris, en reprenant la devise espagnole "plus ultra" ("toujours plus loin").

