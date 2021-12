Paris (AFP). JO 2024: Hidalgo veut engager pleinement Paris en faveur d'une candidature

La maire de Paris Anne Hidalgo a proposé lundi aux élus parisiens "d'engager pleinement et avec responsabilité Paris en faveur d'une candidature aux jeux Olympiques et paralympiques 2024", selon un v?u de l'exécutif présenté aux maires d'arrondissement de la capitale. Ce v?u, qui peut encore être amendé par les élus, sera soumis la semaine prochaine au vote des conseils d'arrondissement, avant son adoption au Conseil de Paris des 13, 14 et 15 avril. La maire de Paris, qui avait d'abord semblé réticente à la candidature de Paris, s'engage donc désormais sans ambiguïté pour cette candidature. Le v?u de l'exécutif municipal propose également aux élus de "soutenir le mouvement sportif et les athlètes comme chef de file de cette candidature" et de "participer à cet effet et jusqu'à l'été 2015 aux travaux d'approfondissement du projet au sein d'une association dédiée, présidée par Bernard Lapasset et réunissant l'Etat, la Ville de Paris et la région" Ile-de-France. Anne Hidalgo souhaite que soit mise en ?uvre une "concertation exemplaire () avec les habitants et la société civile et économique, du dépôt de candidature à l'éventuelle organisation des jeux", et qu'à cette fin soient mis en place "au cours des six prochains mois à Paris des réunions publiques et un site dédié à la participation des citoyens". La maire de Paris énumère dans son v?u les arguments qui plaident en faveur d'une candidature. Elle y évoque pêle-mêle "l'amour de Paris pour le sport", l'"héritage matériel et immatériel" laissé par ces grands événements sportifs "quand ils sont construits avec les habitants", "l'envie d'affirmer des valeurs de solidarité, de liberté et de respect mutuel" qui s'est manifestée le 11 janvier, l'occasion offerte de "résorber avec détermination" les "fractures territoriales" de la métropole. Mme Hidalgo, qui n'avait pas porté la candidature de Paris aux JO lors de sa campagne en 2013-2014, avait déjà fait un grand pas dans cette direction le 12 février, en recevant en grande pompe à l'Hôtel de Ville le rapport du monde sportif sur l'opportunité d'une candidature. Ces dernières semaines, elle a creusé ce sillon en décrivant avec enthousiasme les potentialités d'une candidature associant étroitement Paris et la Seine-Saint-Denis, "ce territoire très stratégique par sa population, sa jeunesse, son côté cosmopolite". A contrario, l'attrait d'une candidature de la France et du Grand Paris à l'Exposition universelle 2025, qui avait sa préférence il y a quelques mois, a semble-t-il nettement décliné à ses yeux. La maire de Paris a ainsi semblé particulièrement dubitative lundi dernier, au cours d'un petit déjeuner avec la presse. "Une exposition universelle, ça répond à un certain nombre de critères () on ne peut pas faire abstraction de ceux qui décident. Et quand on regarde le cahier des charges des Expo universelles, on voit que les Expo universelles qui ne coûtent rien en terme d'argent public ça n'existe pas () Une Exposition +multi-sites+ ça n'existe pas non plus", pas davantage qu'une Exposition "qui ne produit pas de bâtiments, de lieux nouveaux", a-t-elle expliqué, critiquant implicitement le projet porté par ExpoFrance 2025. Autre avantage des jeux Olympiques: la gouvernance, puisqu'il appartient à la Ville seule d'engager formellement la candidature de Paris. "L'Exposition universelle, c'est l'Etat qui engage, ça n'est pas la Ville de Paris", observait-elle.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire