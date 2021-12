Paris (AFP). JO 2024: Hidalgo veut engager Paris en faveur d'une candidature

La maire de Paris Anne Hidalgo a proposé lundi aux élus parisiens "d'engager pleinement et avec responsabilité Paris en faveur d'une candidature aux jeux Olympiques et paralympiques 2024", selon un v?u de l'exécutif présenté aux maires d'arrondissement de la capitale. Ce v?u, qui peut encore être amendé par les élus, sera soumis la semaine prochaine au vote des conseils d'arrondissement, avant son adoption au Conseil de Paris des 13, 14 et 15 avril prochains. La maire de paris, qui avait d'abord semblé réticente à une candidature de Paris aux JO, s'engage donc désormais sans ambiguïté pour cette candidature. Le v?u de l'exécutif municipal propose également aux élus de "soutenir le mouvement sportif et les athlètes comme chef de file de cette candidature" et de "participer à cet effet et jusqu'à l'été 2015 aux travaux d'approfondissement du projet au sein d'une association dédiée, présidée par Bernard Lapasset et réunissant l'Etat, la Ville de Paris et la région" Ile-de-France. Anne Hidalgo souhaite que soit mise en ?uvre une "concertation exemplaire () avec les habitants et la société civile et économique, du dépôt de candidature à l'éventuelle organisation des jeux", et qu'à cette fin soient mises en place "au cours des six prochains mois à Paris des réunions publiques et un site dédié à la participation des citoyens".

