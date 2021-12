Charlie Winston, Archimède et vos sorties club du week-end

Votre soirée concerts

Assistez au live de Charlie Winston au Cargö à Caen ce samedi soir avec le jeune Malo' en première partie qui sera la pour vous faire découvrir son nouvel EP « Let it Go » sorti il y a quelques jours.

Miossec partage les titres de son dernier album « Ici Là Ici Même » avec vous à la Luciole à Alençon. La première partie est assurée par la finistérienne Ladylike Lily.

Le duo français Archimède revient au Normandy à Saint-Lô, comptez entre 14 et 22 euros le billet.

Dans vos clubs

A l'Apocalypse New à Hambye c'est la soirée « American bordel » by DJ Stephan Apollon.

Fêtez votre anniversaire au Skull Club à Torigny sur Vire, une bouteille de bulles offertes au natifs de mars (à consommer avec modération).

Au Plan B vivez une nuit à la New-Yorkaise avec Erion et un tarif exceptionnel de 15 euros l'entrée + une conso.



Mettez votre tenue la plus chic pour profiter au mieux de la « Smart Party » au What's à Caen.