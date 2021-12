Agglo de Caen : rien n'est joué à Ouistreham, le Modem s'impose à Hérouville

Sur le canton d'Hérouville Saint-Clair, le Modem était tout près de remporter la mise dès ce premier tour. Le maire de la commune et conseiller général sortant Rodolphe Thomas dispose toujours sur son territoire d'une forte sympathie des électeurs. Associé à son adjointe Sylviane Lepoittevin, ils s'adjugent 46,76% des voix, devançant de 1 750 voix leurs plus proches poursuivants, le binôme socialiste Gabrielle Gilbert et Thierry Legouix, également conseiller général sortant, qui cumulent 25,80%.

Le Front National, absent du secteur lors des dernières élections cantonales, présentait Nicolas Kirkitadze et Christelle Suzanne. Ils pointent en troisième position du scrutin, avec 13,62% des voix. Ils n'obtiennent pas les 12,5% des inscrits nécessaires à une qualification au second tour. Suivent le binôme divers gauche Jocelyne Ambroise et Pascal Rogue, qui s'octroient 12,19% des suffrages, et l'extrême gauche Georges Marchand et Marie-Christine Ziani-Thibault, 1,63%.

Face-à-face à Ouistreham

Ce sont les socialistes qui s'imposent dans ce premier tour sur le canton de Ouistreham, où André Ledran, également socialiste, cède sa place après 33 ans de règne. Daniel Françoise et Clémentine Le Marrec se sont ainsi adjugé 36,45% des voix. Mais devancent d'une courte tête – 115 voix – les représentants UMP Michel Fricout et Claire Trouvé, qui récoltent 35,58%. Là encore, le Front National arrive troisième : et malgré le bon score obtenu par Corinne Main et Olivier Pierre (20,56%), n'atteint pas le second tour du scrutin. Les Communistes, représentés par Mahama Compaoré et Armelle Ernault, ferment la marche en signant 7,41% des votes. Comme pour les dernières élections municipales, Ouistreham pourrait bien entrer dès dimanche prochain dans le giron de la droite.

Ifs : socialistes en tête, poursuivants dans un mouchoir de poche

Les socialistes s'imposent plus confortablement dans le canton d'Ifs : Edithe Guillot et Bertrand Havard s'adjugent 30,48% des voix. C'est près de 700 votes de plus que l'Union de la droite, représentée par Jérôme Hommais et Aminthe Renouf, et qui prend la deuxième place du scrutin avec 24,32%. Non loin d'eux, les binômes Divers gauche Noëlle Le Maulf-Gérard Leneveu et les frontistes Marc Caldironi et Michèle Fontaine réalisent un score très proche : les premiers font 21,80% des suffrages exprimés, les seconds 21,45%, soit 40 voix de moins. Aucun des deux n'obtient les 12,5% d'inscrits pour se présenter au second tour. Le binôme d'extrême gauche Fabrice Adam et Jocelyne Le Magoéro ne décolle pas, avec 1,95% des voix.