Paris (AFP). Valls: le ni-ni de l'UMP est une faute morale et politique

Manuel Valls a qualifié lundi de "faute morale et politique" la position de l'UMP, qui n'appellera à voter ni pour le FN ni pour le PS en cas de duel entre les deux partis dimanche prochain au second tour des élections départementales. "Je regrette la position de Nicolas Sarkozy et de l'UMP. C'est une faute morale et c'est une faute politique. Quand on a à choisir entre un candidat républicain et le Front national, on n'hésite pas. La gauche, elle, n'hésite pas", a déclaré sur RTL le Premier ministre.

