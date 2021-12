Départementales 2015 : à Darnétal et Notre-Dame-de-Bondeville, deux triangulaires

A Darnétal, le Parti Socialiste a pris quelques longueurs d'avance avec 33,23% des voix obtenus par Jacques-Antoine Philippe et Marylène Follet, devant le binôme divers-droite Christian Lecerf et Annie Prieur (29,03%) et le Front National (26,45%) de Elizabeth Lalanne de Haut et Serge Lefebvre. Le Front de Gauche, qui a obtenu 11,29% des voix, pourrait constituer une réserve intéressante pour le Parti Socialiste au second tour.

A Notre-Dame-de-Bondeville, le PS arrive également en tête avec 31,27% des voix obtenues par le maire de Malaunay Guillaume Coutey et Agnès Largillet. Mais l'avance est infime, le FN obtenant 29,02% des voix avec Stéphane Favre et Corinne Throude. L'union UMP-UDI de Sylvain Bulard et Sophie Nicolle complète le trio avec 26,66% des voix. Là encore, le Front de Gauche et ses 13,05% des voix pourrait compter au second tour.