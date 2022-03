S&M est le troisième extrait de l'album "Loud" de Rihanna après les hits "Only girl in the world" et "What's my name".

S&M est un titre plus électro que "What's my name" qui se rapproche des créations précedentes de Rihanna comme "Don't stop the music".

Dans ce clip, Rihanna est habillée entièrement de latex et se joue des clichés entourant ce type de costumes. Elle se décrit d'ailleurs dans ce clip comme à la limite de la folie.