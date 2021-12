Paris (AFP). Circulation alternée: 750 policiers mobilisés

La police mettra en place une centaine de points de contrôle et "près de 750 personnes seront mobilisées" lundi pour faire respecter la circulation alternée à Paris et dans sa proche banlieue, a annoncé dimanche la préfecture de police. "Une centaine de points de contrôle" fixes et mobiles seront installés, avec des officiers en uniforme ou non, a déclaré Muriel Rault, commissaire à la Direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police lors d'une conférence de presse. Ces contrôles, menés notamment aux portes de Paris et sur les derniers kilomètres des grands axes menant à la capitale, dans les communes concernées par l'interdiction, commenceront à 05H30 et se poursuivront jusqu'à la fin de la journée, a-il précisé. Lundi, seuls les véhicules immatriculés d'un numéro impair auront le droit de rouler à Paris et dans 22 communes limitrophes, au septième jour d'un épisode de pollution aux particules fines dans la région parisienne. Les contrevenants s'exposent à une amende de 22 euros et les automobilistes "devront repartir dans le sens contraire", a précisé M. Rault. Certains bénéficieront toutefois d'une dérogation: ambulances, taxis, certaines voitures "propres", les véhicules assurant l'approvisionnement des magasins d'alimentation Les automobilistes optant pour le covoiturage (avec trois personnes à bord au moins, dont le conducteur) pourront aussi rouler lundi. "Nous agirons avec discernement", a assuré le commissaire, pour prendre en compte la bonne foi des personnes contrôlées et ne pas pénaliser, par exemple, un automobiliste revenant à vide après avoir déposé ses enfants à l'école. "L'objectif est d'assurer une pédagogie, de compter sur le civisme des citoyens pour qu'ils respectent de facto l'obligation de circulation alternée", a-t-il ajouté. Lundi, le seuil d'information aux particules devrait dépasser les 50 microgrammes par m3, selon Airparif (organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en région parisienne). Si la situation perdure, la circulation alternée pourrait se répéter mardi. Mais "pour l'instant aucune décision n'est prise", a affirmé M. Rault dimanche en début d'après-midi.

