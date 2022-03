Travail illégal : contrôles inopinés sur deux chantiers de l'agglo caennaise

Mardi 1er février, les gendarmes d’Evrecy et la brigade territoriale autonome de Caen, spécialisée dans la lutte contre le travail illégal et contre la fraude documentaire, ont procédé à deux contrôles inopinés sur deux chantiers à Eterville et à Fontaine-Etoupefour, deux communes près de Caen.