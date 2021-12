Tunis (AFP). Tunisie: l'enquête sur l'attentat du Bardo avance, selon Tunis

La Tunisie a affirmé samedi que l'enquête sur l'attentat du Bardo avançait, trois jours après l'attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI), qui a coûté la vie à 20 touristes étrangers et un Tunisien. "Le dossier est chez le juge d'instruction. Il y a des développements mais pour préserver le secret de l'enquête et son efficacité nous préférons ne donner aucun détail", a dit à l'AFP le porte-parole du parquet, Sofiène Sliti. De son côté, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Aroui, a évoqué "plus de dix arrestations (de personnes) impliquées de manière directe ou indirecte dans l'attaque, parmi elles des gens ayant apporté un soutien logistique". Il n'a donné aucune indication sur leur identité. M. Aroui n'a pas non plus souhaité dire si les neuf personnes dont les arrestations ont été annoncées jeudi figuraient parmi les interpellations dont il a fait état samedi. Par la suite, le ministère a indiqué avoir lancé un avis de recherche contre un Tunisien, "Maher Ben Mouldi Kaïdi", pour son implication présumée dans l'attaque. Le père, les deux frères et la s?ur de l'un des assaillants, Jabeur Khachnaoui, ont, eux, été relâchés, selon une source policière et un proche du tireur du Bardo. A Tunis, un frère du second assaillant Yassine Laabidi --Abidi selon les autorités-- a témoigné auprès de l'AFP du "choc énorme" de la famille. "Yassine était un jeune aimable, chaleureux, beau gosse, intellectuel, qui n'avait rien en commun avec" les jihadistes, a-t-il déclaré. "Il est victime d'un lavage de cerveau, des idées venimeuses, ces pourritures qui envoient au nom de la religion des jeunes vers la mort", s'est-il exclamé. - 'Comme dans un moulin' - L'attentat du Bardo est le premier à atteindre des étrangers en Tunisie depuis 2002. C'est aussi le premier revendiqué par l'EI, qui sévit en Libye voisine, en Syrie et en Irak et compte des centaines de Tunisiens dans ses rangs. Vendredi, le président Béji Caïd Essebsi a martelé son engagement à vaincre la mouvance jihadiste armée qui connaît un essor en Tunisie depuis la révolution de 2011 mais qui, jusqu'à l'attaque du Bardo, était largement cantonnée dans les montagnes frontalières de l'Algérie. Ce drame a révélé des ratés sécuritaires, deux jeunes armés de Kalachnikov ayant pu approcher le musée le plus prestigieux du pays, mitoyen du Parlement, et ouvrir le feu sur des touristes qui descendaient de leurs bus. Le vice-président de l'Assemblée, Abdelfattah Mourou, a affirmé à l'AFP que, des quatre policiers chargés de la protection autour du Parlement, "deux étaient au café. Le troisième mangeait un casse-croûte et le quatrième ne s'est pas présenté". Un touriste français, arrivé samedi à Marseille et qui a visité le musée juste avant l'attaque, a souligné aussi l'absence de mesures de sécurité. "On entrait comme dans un moulin, il y avait juste un type avec une mitraillette à l'entrée du parking", a expliqué Thierry. Le chef du gouvernement, Habib Essid, a reconnu "des failles dans tout le système sécuritaire". - 'Dans le dos' - Des jihadistes ralliés à l'EI avaient menacé la Tunisie d'attaques ces dernières semaines. Et, selon les autorités tunisiennes, près de 500 Tunisiens ayant combattu en Syrie, en Irak ou en Libye sont de retour chez eux. Les deux auteurs de l'attentat, formés au maniement des armes en Libye selon Tunis, étaient connus des services de police.

