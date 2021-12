Hassaké (Syrie) (AFP). Syrie: 45 morts dans une attaque anti-kurde imputée à l'EI (nouveau bilan d'ONG)

Le bilan de la double attaque qui a visé vendredi une fête kurde dans le nord-est de la Syrie s'élève à 45 morts, rapporte samedi une ONG syrienne qui pointe du doigt le groupe Etat islamique. "On compte désormais 45 morts, dont cinq enfants, après les attaques de la nuit dernière", a affirmé à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui avait fait état vendredi de 33 morts. "Beaucoup de personnes qui se trouvaient dans un état critique ont succombé à leurs blessures", a-t-il expliqué. Les attaques, perpétrées à la veille de Norouz, le Nouvel an kurde, dans la ville de Hassaké, n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat, mais selon M. Abdel Rahmane, "c'est bien l'EI qui est derrière le double attentat". L'une des attaques a été perpétrée par un kamikaze en pleine fête, tandis qu'une autre bombe a visé un autre rassemblement dans la ville, quelques centaines de mètres plus loin. Les Unités de protection du peuple kurde (YPG), la milice kurde qui combat les jihadistes dans le nord et le nord-est de la Syrie, contrôlent la ville de Hassaké mais l'EI a attaqué à plusieurs reprises des localités environnantes. Ban Ki-moon a dénoncé les efforts "méprisables" de l'EI pour inciter à la violence sectaire entre communautés en Syrie. Ces attaques "ne resteront pas impunies", a averti pour sa part le commandant kurde Joan Ibrahim sur une page Facebook des YPG. Selon M. Abdel Rahmane, l'EI cherche à "à redorer son blason avec des victoires militaires sur le terrain, même limitées, après avoir avoir "essuyé des revers dans les provinces d'Alep, Raqa et Hassaké face aux forces du régime et aux combattants kurdes".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire