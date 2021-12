Sortir dans l'Orne : mardi 24 mars

Ce vendredi, le Centre Socioculturel Fertois organise sa 3e soirée jeux. De nombreux jeux seront à disposition et ce pour tous les âges (Dooble, Time's up, Jungle Speed, jeux de plateaux, échecs, poker). L'entrée est gratuite. Rendez-vous, vendredi de 20h à 23h à la Ferté Macé.



Ce dimanche, le centre aquatique d'Argentan organise une matinée baptême de plongée. De 10h à 12h, des moniteurs acceuilleront et initieront le public aux joies de la plongée. Vous pourrez aussi découvrir la nage avec palmes et vous familiariser aux techniques d'apnées. C'est tout public à partir de 8 ans. L'entrée est au tarif habituel.



The Avener rejoint la programmation des 20 ans du Festival Art Sonic. Le Festival qui se déroulera les 24 et 25 juillet prochain à Briouze. Retrouvez toutes les infos sur tendanceouest.com