Sanaa (AFP). Yémen: au moins 142 morts dans un triple attentat revendiqué par l'EI

Au moins 142 personnes ont été tuées vendredi à Sanaa dans les premières attaques revendiquées au Yémen par l'organisation Etat islamique (EI), qui a frappé des mosquées fréquentées par des chiites, dont des miliciens Houthis. Cette démonstration de force de l'EI, dans un pays où le groupe jihadiste le mieux implanté est Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), intervient deux jours après une attaque en Tunisie également revendiquée par l'EI, qui a fait 21 morts dont 20 touristes étrangers. Visant les miliciens chiites, dits Houthis, qui ont pris le pouvoir dans la capitale Sanaa fin janvier, cet attentat l'un des plus sanglants perpétrés ces dernières années dans le pays. Plus de 351 personnes ont été blessées, a indiqué à l'AFP Nashwan al-Atab, un responsable du ministère de la Santé. Des corps carbonisés et des mares de sang étaient visibles sur les lieux. Le chaos dans lequel le Yémen s'enfonce est alimenté notamment par les Houthis et les extrémistes sunnites d'Aqpa, ennemis jurés mais tous deux hostiles au président Abd Rabbo Mansour Hadi, réfugié à Aden (sud) après s'être échappé de Sanaa, où les Houthis l'avaient placé en résidence surveillée. Aqpa, qui a par le passé appelé à soutenir l'EI face aux frappes de la coalition internationale en Syrie et en Irak, a assuré ne pas être impliqué dans l'attaque de vendredi, soulignant dans un communiqué sur Twitter qu'Al-Qaïda se refuse à "prendre pour cible des mosquées". - 'Iceberg' - Pendant la prière hebdomadaire de midi, deux kamikazes se sont fait exploser successivement à la mosquée Badr, dans le sud de Sanaa. Un autre attentat suicide a visé une mosquée du nord de la capitale quasiment au même moment. Parmi les morts figure l'imam de la mosquée Badr et important responsable religieux de la milice, Al-Mourtada ben Zayd al-Muhatwari, selon une source médicale. Une troisième attaque a eu lieu à Saada, bastion des Houthis dans le nord du pays, où un kamikaze s'est fait exploser devant une mosquée mais sans faire de victime, les forces de sécurité l'ayant empêché d'y pénétrer, selon une source proche de la milice chiite. Dans le communiqué et l'enregistrement mis en ligne par l'EI, un groupe se présentant comme la "province de Sanaa" du groupe jihadiste assure que ces attaques ne sont que "la partie émergée de l'iceberg" et que d'autres suivront contre les Houthis. L'ONU a fermement condamné ces attentats, tout comme la Maison Blanche, qui cherchait toutefois à vérifier l'implication de l'EI. Alors que les espoirs suscités par l'ouverture d'un dialogue politique parrainé par l'ONU sont quasiment morts, des experts évoquent un sérieux risque de guerre civile dans le pays, considéré comme un allié des Etats-Unis dans la guerre antiterroriste, notamment contre Al-Qaïda. - 'Putsch' - Depuis l'insurrection populaire de 2011 née dans le sillage du Printemps arabe et qui a poussé au départ le président Ali Abdallah Saleh, le pouvoir central a été marginalisé par les Houthis et Aqpa.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire