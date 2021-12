Sanaa (AFP). Yémen: près de 80 morts dans des attentats contre deux mosquées

Près de 80 personnes ont péri vendredi dans un triple attentat suicide contre deux mosquées à Sanaa, les attaques les plus sanglantes depuis la prise de la capitale du Yémen par une puissante milice chiite fin janvier. Plus de 120 personnes ont été blessées dans ces attentats alors que le pays s'enfonce davantage dans la crise attisée par la milice chiite des Houthis et les jihadistes sunnites d'Al-Qaïda, deux groupes hostiles au pouvoir du président Abd Rabbo Mansour Hadi. Si ces nouveaux attentats à Sanaa n'ont pas été revendiqués dans l'immédiat, la technique de l'attaque suicide rappelle le mode opératoire du réseau Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), ennemi juré des Houthis et implanté dans le sud et le sud-est du pays. Pendant la prière hebdomadaire de midi, un kamikaze s'est fait exploser à la mosquée Badr, dans le sud de Sanaa, suivi d'un autre à l'entrée de ce même lieu de culte au moment où les fidèles prenaient la fuite, selon des témoins. Un troisième kamikaze a attaqué une mosquée du nord de la capitale. Les attentats se sont produits quasiment au même moment. "Les attaques ont fait 77 martyrs et 121 blessés", a indiqué à l'AFP Nashwan al-Atab, un responsable du ministère de la Santé, révisant le bilan à la hausse. Les Houthis prient dans ces mosquées et parmi les morts figure l'imam de la mosquée Badr et important responsable religieux de la milice, Al-Mourtada ben Zayd al-Muhatwa, selon une source médicale. Devant les mosquées, des corps gisaient dans des mares de sang, alors que les fidèles transportaient les blessés dans des pick-up vers les hôpitaux. - Un 'putsch' - Un quatrième attentat suicide a eu lieu à Saada, bastion des Houthis dans le Nord, où un kamikaze s'est fait exploser devant une mosquée mais sans faire de victime, les forces de sécurité l'ayant empêché d'y pénétrer, selon une source proche de la milice. Cette milice a achevé de s'emparer de Sanaa avec la prise le 20 janvier du palais présidentiel et le siège imposé aux résidences de M. Hadi et d'autres responsables yéménites. Le 6 février, elle dissout le Parlement et installe un Conseil présidentiel. Cette mesure avait été qualifiée de "coup d'Etat" par M. Hadi qui avait ensuite réussi à fuir Sanaa vers Aden, la capitale du Sud. Depuis l'insurrection populaire de 2011, dans le sillage du Printemps arabe, qui a poussé au départ le président Ali Abdallah Saleh, le pouvoir central a été marginalisé par les Houthis et Aqpa qui ont accru leur influence, tout en se livrant une guerre sans merci. Preuve de l'affaiblissement du pouvoir, M. Hadi, le président internationalement reconnu, a dû être évacué jeudi vers un "lieu sûr" après un raid aérien contre son palais présidentiel à Aden. Mais il "n'a pas quitté le pays", a déclaré une source de la présidence. Des affrontements avaient éclaté avant ce raid à Aden entre les unités d'un général rebelle, Abdel Hafez al-Sakkaf, et des membres des "comités populaires" (supplétifs de l'armée) fidèles à M. Hadi. Les troupes fidèles au président ont réussi à reprendre le contrôle de la ville. Après ces combats, M. Hadi a dénoncé "l'échec d'une tentative d'un putsch". - Attaque contre un général rebelle - Le général Sakkaf, dont les liens sont avérés avec les Houthis et l'ex-président Saleh, a fui Aden après les affrontements mais son convoi est tombé dans la nuit dans une embuscade sur la route menant à Sanaa, selon un responsable militaire. Il s'en est sorti indemne et quatre gardes du corps ont péri, a ajouté le responsable sans autre précision sur le lieu où se trouve désormais le général qui avait refusé un ordre de limogeage de M. Hadi. La situation était calme vendredi à Aden où les forces pro-Hadi ont renforcé leur contrôle, en multipliant les barrages routiers, selon des correspondants de l'AFP. Le mouvement Ansaruallah, autre nom pour les Houthis, soupçonné d'avoir le soutien de l'Iran, avait déferlé en septembre 2014 à Sanaa, venant de son bastion Saada, puis étendu son influence vers l'ouest et le centre du pays.

