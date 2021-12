Sanaa (AFP). Yémen: 55 morts dans trois attaques contre des mosquées à Sanaa

Au moins 55 personnes ont péri vendredi dans trois attentats suicide visant des mosquées de la capitale yéménite Sanaa contrôlée par les miliciens chiites Houthis, ont rapporté des sources médicales. Une bombe a explosé dans un premier temps dans la mosquée Badr, dans le sud de Sanaa, suivie d'une autre à l'entrée de ce même lieu de culte au moment où les fidèles prenaient la fuite, ont rapporté des témoins. Le troisième attentat suicide a visé une mosquée du nord de la capitale. Les miliciens Houthis, hostiles au pouvoir du président Abd Rabbo Mansour Hadi, prient dans ces mosquées. Un premier bilan, donné par des témoins et faisant état d'au moins 30 morts, a été revu à la hausse par des sources médicales, assurant que des dizaines de personnes avaient également été blessées dans ces attaques. La télévision Al-Massira, contrôlée par les Houthis, a affirmé que les hôpitaux de la capitale réclamaient en urgence des dons de sang. Ces attentats sont les plus meurtriers depuis l'explosion d'une voiture piégée devant l'académie de police de Sanaa, qui avait fait 37 morts et 66 blessés le 7 janvier, alors que la capitale n'était pas encore totalement aux mains des Houthis. M. Mansour Hadi, qui a fui Sanaa en février sous le pression des Houthis, a fait état jeudi de "l'échec d'une tentative d'un putsch" après une attaque visant son palais à Aden, actuel centre du pouvoir dans le sud du pays. Ce dernier a été évacué vers un "lieu sûr" après le raid ayant visé le palais et une journée d'âpres combats à Aden entre ses forces et des combattant favorables aux Houthis.

