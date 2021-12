Eclipse de soleil : les observateurs ont dû se contenter du plan B

Les instruments ont été remisés sous la salle municipale de Saint-Contest. Deux associations d'astronomie, l'astroclub de la Girafe à Caen et l'Association normande d'astronomie, avaient donné rendez-vous aux curieux pour observer le phénomène spectaculaire d'une éclispe de soleil. Mais la couverture nuageuse dense et continue n'a laissé aucun espoir aux amateurs, ce vendredi matin à Saint-Contest : une centaine d'entre eux se sont donc rassemblés autour d'une conférence et d'expositions.

Malgré tout, les présents faisaient contre mauvaise fortune bon coeur :