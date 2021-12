Paris (AFP). C1: trois ogres à éviter pour Paris et Monaco au tirage au sort

Le Real Madrid, tenant du titre, le FC Barcelone de l'extra-terrestre Messi et le rouleau-compresseur du Bayern Munich sont à éviter pour le Paris SG et Monaco, vendredi lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. C'est à partir de 12h00 à Nyon, au siège de l'UEFA, que les deux représentants français encore en lice connaîtront leurs adversaires, sachant que cette fois ils sont aussi susceptibles de tomber l'un contre l'autre puisque le tirage sera intégral, c'est-à-dire que les clubs d'une même nation peuvent se rencontrer. La dernière fois que pareil scénario s'était produit remonte à la saison 2009-2010, lorsque Lyon s'était qualifié pour les demi-finales de la C1 (3-1, 0-1) aux dépens de Bordeaux, alors guidé par Laurent Blanc. Plus probablement que l'assurance de voir au moins un club de Ligue 1 atteindre le dernier carré, un duel entre Paris et Monaco devrait être perçu dans chaque camp comme un moindre mal compte tenu des grands d'Europe encore en course. Comme d'habitude depuis quelques saisons, un trio effrayant se détache avec le Real Madrid, le Barça et le Bayern Munich. Même s'ils sont actuellement à la peine, avec la perte de la première place en Liga et une qualification laborieuse contre Schalke marquée par une défaite à Bernabeu 4-3 (aller: 2-0) qui a fait désordre, les Merengue n'en demeurent pas moins des favoris légitimes, portés par l'insatiable Cristiano Ronaldo. Le FC Barcelone a lui retrouvé le grand Lionel Messi, celui qui plane quasiment à chaque printemps au-dessus de la Ligue des champions, comme Manchester City l'a encore constaté avec impuissance mercredi soir. - L'Atletico pas un cadeau - Le Bayern Munich carbure également à plein régime. Il survole la Bundesliga où un 25e titre de champion lui tend déjà les bras et son 7-0 pour se débarrasser du Shakhtar Donetsk en 8e de finale retour a mis en évidence la pleine adhésion collective du système Guardiola. Pour Paris, qui sera privé au quart aller de Verratti et d'Ibrahimovic tous deux suspendus, et pour Monaco, dont l'énorme courage mais également les limites ont été mis en évidence dans la qualification face à Arsenal (3-1, 0-2), il serait préférable d'éviter ces trois-là. Parmi les trois adversaires restants et même s'il est le seul - avec le PSG et l'ASM - à n'avoir jamais remporté la Ligue des champions, l'Atletico Madrid n'est pas vraiment un cadeau. Les hommes de Diego Simeone défendent chèrement leur statut de finalistes de la précédente édition face au Real (4-1 a.p.). Il leur a certes fallu les tirs au but pour passer face à Leverkusen, mais leur défense, leur combativité et leur expérience grandissante ont de quoi tuer plus d'une velléité dans l'oeuf. La Juventus Turin, qui court vers une 4e titre d'affilée en Serie A, fait elle un retour assez remarqué à ce niveau de la compétition européenne. Son 3-0 infligé à Dortmund mercredi a marqué les esprits, tout comme la performance majuscule de Tevez (2 buts, 1 passe décisive). Mais la blessure musculaire de Pogba, dont la gravité n'est pas encore connue, rend plus malléable cette "Vieille Dame". Enfin, reste le FC Porto, un autre habitué des quarts de finale et qui fait moins de bruit que les autres. Nul doute que Paris et Monaco signeraient pour tomber sur cette équipe. Mais il ne faudra pas mésestimer sa force de frappe incarnée par Martinez, Tello, Brahimi et Quaresma.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire