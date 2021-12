Coutances (France) (AFP). Nouveau répit pour les abattoirs en difficulté AIM

La justice a donné un nouveau répit jeudi aux abattoirs en difficultés AIM, qui emploie 590 personnes en France, mais ne font l'objet que de deux offres partielles de reprise. "Il n'y a que du positif", a estimé Elise Brand l'avocate des salariés à l'issue de l'audience à huis clos du tribunal de commerce de Coutances. Les juges n'ont pas prononcé la liquidation de l'entreprise, en redressement judiciaire depuis le 6 janvier, selon le parquet. Ils ont donné jusqu'au 27 mars aux salariés de l'abattoir le plus important du groupe, qui emploie environ 350 personnes à Sainte-Cécile (Manche), pour finaliser leur projet de société coopérative de production (Scop) dont ils ont présenté l'ébauche aux juges jeudi. Ce projet - le seul pour le site de Sainte Cécile - reprendrait 200 à 250 salariés environ, a précisé Me Brand. "Le tribunal a considéré que le projet de Scop méritait d'être vraiment examiné. C'est une très bonne nouvelle", a ajouté Me Brand. Plus de 8 millions d'euros ont été déjà été trouvés pour le financer: 2 millions de la région Basse-Normandie et du département de la Manche, 5 millions de la banque BPI, 1,6 million d'Agrimer et 500.000 euros des salariés, selon M. Brand. Il manque trois millions d'euros mais "l'Etat nous les doit", estime l'avocate en se fondant sur la promesse du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll devant les députés, le 11 mars, de "sauver AIM". "Si les salariés qui gagnent le Smic mettent 500.000 euros, l'Etat peut bien tenir ses promesses et sauver 200 emplois", a-t-elle dit. Les juges ont en outre examiné jeudi une offre sur l'autre abattoir le plus important d'AIM qui emploie 179 personnes à Antrain (Ille-et-Vilaine). Ils rendront le 31 mars leur décision sur ce projet comme sur la Scop ou tout autre projet qui se présenterait d'ici là, selon le parquet. Le projet concernant Antrain a été déposé le 18 février par la holding Les Rosaires, qui possède trois sites de production de viande en Bretagne. 70 salariés seraient repris et 41 autres se verraient proposer des postes sur les sites des Rosaires, selon Me Brand. Pascal "Collet (le patron des Rosaires ndlr) a bien porté son projet (durant l'audience). C'est quelqu'un de charismatique", a ajouté l'avocate. Le délégué CFDT d'AIM, qui travaille sur le projet de Scop Johnny Poisnel, a souligné qu'il était "important pour les salariés comme pour nos clients qu'on reste en redressement judiciaire (plutôt que d'être placé en liquidation ndlr)". Pour conforter le projet de Scop, les salariés de Sainte-Cécile ont repris le travail le 11 mars après presque trois semaines de grève. "C'est la dernière chance. Mais mon sentiment est forcément mitigé, le projet laissera la moitié des salariés sur le carreau. C'est évident que ça fait un peu mal au coeur, a confié David Baumel, salarié depuis 21 ans de Sainte Cécile, parmi la centaine de ses collègues qui ont attendu dans le froid pendant plus de trois heures le résultat de l'audience devant le tribunal jeudi. AIM est l'un des derniers abattoirs indépendants de la grande distribution en France. Créée en 1956 et rachetée en 2003 par Cap 50, l'entreprise est détenue à 64% par la coopérative et à 34% par le groupe d'aliments pour bétail JDIS. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 246,7 millions d'euros en 2013. La société possède aussi des antennes à Dangy, Saint-Lô (Manche), Bernay (Eure) et Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), comptant 5 à 24 employés chacune dont certaines pourraient être incluses dans le projet de Scop selon l'avocate.

