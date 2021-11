Indian Wells (Etats-Unis) (AFP). Indian Wells: les étoiles brillent dans le désert

Les quatre membres du "Big Four" qui domine le tennis masculin, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray, ont passé sans encombre et sans perdre de temps les 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells mercredi. En sa qualité de tenant du titre et de N.1 mondial, il revenait à Djokovic de conclure la soirée sur le Stadium N.1. Le vainqueur de l'Open d'Australie 2015 avait aussi la tâche la plus compliquée avec l'Américain John Isner, 20e mondial au service dévastateur. Mais "Djoko" n'a eu besoin que deux sets et d'une heure trente-une minutes de jeu 6-4, 7-6 (7/5) pour réduire au silence le N.1 américain. En quart de finale, le Serbe sera opposé à l'Australien Bernard Tomic, vainqueur de son duel contre son jeune compatriote Thanasi Kokkikanis (6-4, 4-6, 6-4). Son dauphin au classement ATP Roger Federer a livré de son propre aveu "le meilleur match depuis (son) arrivée à Indian Wells" face à l'Américain Jack Sock, dominé 6-3, 6-2. Au prochain tour, "Fed", finaliste du tournoi californien en 2014, sera opposé au Tchèque Tomas Berdych, N.9 mondial vainqueur plus tôt de son compatriote Lukas Rosol 6-2, 4-6, 6-4. "Quand je l'ai affronté sur des surfaces dures comme celles-ci, cela a toujours été compliqué, nos matches ont toujours été assez serrés dans le passé", a prévenu le quadruple champion d'Indian Wells (2004, 2005, 2006, 2012). Pas vraiment convaincant la veille lors de son 3e tour, Rafael Nadal s'est bien repris face au Français Gilles Simon, pourtant 14e joueur mondial, qui ne l'a pas jamais perturbé (6-2, 6-4). Son prochain adversaire Milos Raonic, 6e mondial, lui posera bien plus de problèmes. - Williams retrouve Halep - "C'est un adversaire qui vous met tout le temps sous pression, il ne faut pas se déconcentrer un seul moment, cela va être un match très compliqué", a prévenu "Rafa". Le Britannique Andy Murray a sans surprise surclassé le Français Adrian Mannarino (6-4, 6-4), mais a hérité d'un adversaire inattendu en quarts de finale. Kei Nishikori, N.5 mondial et vainqueur de l'US Open 2014, n'a pas trouvé la solution --6-4, 7-6 (7/2)-- face à Feliciano Lopez, l'Espagnol qui frappe à la porte du top 10 mondial pour la première fois de sa carrière à 33 ans La composition de la première demi-finale féminine est connue et opposera logiquement Serena Williams à Simona Halep. Mais l'une et l'autre ont dû livrer un match plein pour atteindre le dernier carré. La N.1 mondiale était opposée à la joueuse en forme du moment, la Suissesse Timea Bacsinszky qui venait de remporter les tournois d'Acapulco et de Monterrey et qui était invaincue depuis 15 matches. Williams, 33 ans, a dû s'employer pour battre Bacsinszky, ex-enfant prodige du tennis qui, épuisée psychologiquement, avait mis un terme à sa carrière à 20 ans avant de revenir sur le circuit.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire