Stockholm (AFP). Suède: fusillade dans un pub de Göteborg, plusieurs morts

Une fusillade à l'arme automatique dans un pub a fait plusieurs morts et plusieurs blessés à Göteborg, dans l'ouest de la Suède, dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé la police. "Il y a eu une fusillade dans un pub. Il y a eu plusieurs morts, et un certain nombre de blessés ont été transportés à l'hôpital", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police, Ulla Brehm. Les services d'urgence ont indiqué au quotidien GT que huit personnes avaient été transportées à l'hôpital en ambulance. "Une arme automatique a été utilisée", a indiqué la porte-parole de la police. "Nous ne pouvons pas exclure que ce soit lié au crime organisé. Nous avons eu des problèmes depuis quelque temps avec le crime organisé dans ce secteur", a-t-elle ajouté. La police a ensuite annoncé dans un communiqué que le nombre de morts "est susceptible d'augmenter", mais elle ne donnait toujours pas de chiffre. Un témoin cité par le quotidien Aftonbladet a décrit deux tireurs utilisant des armes qui ressemblaient à des fusils d'assaut Kalachnikov. Selon lui, ces deux hommes ont fait irruption dans le pub, situé en banlieue de Göteborg, à Biskopsgaarden, et ont ouvert le feu. "Nous étions assis en train de regarder le match de foot quand les tireurs sont entrés", a relaté ce témoin. Un autre témoin a raconté comment il avait dû secourir un de ses amis blessé par les tirs. "Je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Et puis j'ai vu que mon ami saignait. J'ai essayé d'arrêter le sang avec mes mains comme j'ai pu", a déclaré ce témoin à la chaîne publique suédoise SVT. La police a bouclé la zone et a ouvert une enquête pour meurtre dans le cadre de laquelle elle a déjà interrogé plusieurs personnes. Aucune interpellation n'a eu lieu immédiatement.

