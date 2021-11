Bruxelles (AFP). Tunis: quatre Français blessés dans l'attaque du musée

Quatre Français ont été blessés mercredi dans l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis, a indiqué une source diplomatique française en marge du déplacement du Premier ministre Manuel Valls à Bruxelles. Le chef du gouvernement français a déclaré, lors d'une conférence de presse avec son homologue belge Charles Michel, qu'il y avait "sans doute" des Français parmi les blessés. Son entourage a ensuite précisé que, selon des informations de source diplomatique, ces blessés français étaient "au nombre de quatre". M. Valls a exprimé "la plus grande solidarité" de la France avec la Tunisie après cette attaque meurtrière. Les autorités françaises recommandent "la plus grande prudence" à leurs ressortissants mais veulent d'abord adresser ce "message de solidarité", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre belge Charles Michel. Le Premier ministre belge a pour sa part dénoncé un acte "odieux" et "écoeurant". Dix-neuf personnes dont 17 touristes polonais, italiens, allemands et espagnols ont été tués mercredi dans l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis par des hommes armés, a annoncé le Premier ministre tunisien Habib Essid. Par ailleurs, le ministre de la Santé Saïd Aïdi a indiqué que 38 personnes avaient été blessées, notamment des ressortissants de France, d'Afrique du Sud, de Pologne, d'Italie et du Japon.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire